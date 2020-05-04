Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва
Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Летящий из Москвы в Екатеринбург пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет сядет в Кольцово в течение часа, экипаж не стал изменять маршрут.
Также, по информации издания, в Шереметьево поступила информация о минировании рейса Москва - Санкт-Петербург. С 3 марта сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают практически каждый день.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей