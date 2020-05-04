Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Самолет сядет в Кольцово в течение часа, экипаж не стал изменять маршрут.

Также, по информации издания, в Шереметьево поступила информация о минировании рейса Москва - Санкт-Петербург. С 3 марта сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают практически каждый день.