Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле

Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле
Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:32Происшествия
Двое детей и 10 взрослых эвакуировались из-за вспыхнувшего мусора в подвале дома на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Сообщение о возгорании поступило 4 мая в 12.28. Загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома ну улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Площадь распространения огня составила два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Для тушения к месту происшествия были направлены три пожарных автомобиля и 12 спасателей. Самостоятельно эвакуировались из подъезда жилого дома 10 взрослых и два ребенка.

Пожар был потушен к 12.34. Еще 10 минут велась проливка очагов горения. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 2 мая сообщалось, как пожарные предположили поджог причиной возгорания квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле. В момент воспламенения в жилище отсутствовала хозяйка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ВагонкапожарСвердловаподвалпожары в Свердловской областиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы