Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании поступило 4 мая в 12.28. Загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома ну улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Площадь распространения огня составила два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Для тушения к месту происшествия были направлены три пожарных автомобиля и 12 спасателей. Самостоятельно эвакуировались из подъезда жилого дома 10 взрослых и два ребенка.
Пожар был потушен к 12.34. Еще 10 минут велась проливка очагов горения. О пострадавших не сообщается.
Напомним, 2 мая сообщалось, как пожарные предположили поджог причиной возгорания квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле. В момент воспламенения в жилище отсутствовала хозяйка.