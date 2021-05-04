Трамвай сбил школьницу в Екатеринбурге

Трамвай сбил школьницу в Екатеринбурге
Трамвай сбил школьницу в Екатеринбурге
Сегодня, 18:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Трамвай сбил девочку, которая ехала на велосипеде в Екатеринбурге.

Происшествие случилось на проспекте Ленина. Предварительно установлено, что 10-летняя девочка двигалась на запрещающий сигнал светофора и попала под трамвай, пишет Ура.ру.

В результате ДТП школьница получила сотрясение головного мозга. Она была на прогулке вместе с отцом, но в какой-то момент уехала в перед и оказалась за пределами его поля зрения.

ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, 21 апреля сообщалось, как маршрутка сбила школьника в Екатеринбурге. Несовершеннолетний перебегал проезжую часть в неположенном месте.

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Екатеринбург
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