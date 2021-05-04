Трамвай сбил школьницу в Екатеринбурге

Происшествие случилось на проспекте Ленина. Предварительно установлено, что 10-летняя девочка двигалась на запрещающий сигнал светофора и попала под трамвай, пишет Ура.ру.
В результате ДТП школьница получила сотрясение головного мозга. Она была на прогулке вместе с отцом, но в какой-то момент уехала в перед и оказалась за пределами его поля зрения.
ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.
Напомним, 21 апреля сообщалось, как маршрутка сбила школьника в Екатеринбурге. Несовершеннолетний перебегал проезжую часть в неположенном месте.