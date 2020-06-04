На Урале овчарка помогла поймать двух пьяных похитителей шуруповерта и газонокосилки
В поселке Верхняя Синячиха служебно-розыскная немецкая овчарка по кличке Алексия помогла полицейским найти похитителей имущества из частного дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Сообщение о проникновении в ограду дома и похищении имущества поступило 31 мая в дежурную часть полиции в поселке Верхняя Синячиха.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе доследственных мероприятий были установлены обстоятельства произошедшего.
В частном доме проживает семейная пара. Супруга находилась в день инцидента на работе, а муж занимался приборкой территории: скашивал траву. После окончания работ мужчина оставил бензотриммер в ограде и отправился в дом отдыхать. Через некоторое время он вышел во двор и обнаружил, что техника пропала. Также исчез шуруповерт. О произошедшем он сообщил в полицию. Общая сумму ущерба составила 13 950 рублей.
При осмотре места происшествия был найден след предполагаемого преступника. В связи с этим было решено привлечь служебно-розыскную собаку по кличке Алексия. Немецкая овчарка по следу помогла найти украденные бензотриммер и шуруповерт на участке другого дома. В тот момент там находились двое мужчин, распивавших спиртные напитки.
Они были задержаны и доставлены в отделение. Ими оказались двое неработающих местных жителей 1977 и 1979 годов рождения, ранее судимые за имущественные преступления. Они признали свою вину и написали явки с повинной. Похищенные вещи возвращены владельцам.
По факту хищения было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Наказание по данной статье предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.