На утрату гражданства за время тюремного срока пожаловался уралец

Три года после отбывания наказания 37-летний уралец не может восстановить свой паспорт. В 18 лет, когда ему нужно было получить паспорт, он совершил преступление, за которое попал в тюрьму на 16 лет, и не получил удостоверяющий личность документ на руки.

Жителю Дегтярска Свердловской области в 2019 году в главном управлении МВД по Свердловской области сделали заключение о том, что он не является гражданином страны, сообщает Е1. Три года назад уралец вышел из колонии, где отбывал наказание, и с тех пор не может восстановить свой паспорт. Мужчина родился в Казахской ССР, в середине 90-х вместе с матерью переехал жить на Урал, где они сразу оформили прописку по месту жительства. Мать и отец у мужчины являются гражданами РФ. Школу он окончил в Ревде Свердловской области, там же отучился на токаря-фрезеровщика. В конце 90-х, только ему исполнилось 18 лет, он должен был получить паспорт, но угодил за решетку на 16 лет за групповой разбой и убийство, и получить удостоверяющий личность документ на руки не успел. Уралец, отбывая наказание и не предполагал, что наличие гражданства придется доказывать в судах. У меня в свидетельстве о рождении проставили штамп о том, что паспорт гражданина РФ выдан. Только получить я его не успел. В решении суда при этом везде указано, что я гражданин России,рассказывает уралец. В консульстве Казахстана также заявили, что он не их гражданин. Добиться возврата гражданства мужчине из Дегтярска помогают юристы Уральской ассоциации беженцев. Председатель организации Людмила Лукашева считает, что их подопечный стал жертвой бюрократии. Правоту уральца доказывают все решения судов — Верх-Исетский районный суд и областной приняли доводы юристов из ассоциации, несмотря на протесты полиции, сообщает Людмила Лукашева. Районный суд обязал сотрудников областного ГУ МВД выдать паспорт 37-летнему мужчине, заключение главка об отсутствии гражданства было признано незаконным. Но в областном суде на апелляции отменили это решение и поручили полиции провести проверку в течение месяца, без выдачи паспорта. В настоящее время уралец создал семью, воспитывает годовалую дочь, работает на заводе. После решения областного суда прошло три месяца, до сих пор никаких результатов проверки он не получил, как и паспорт. Мужчина предполагает, что сотрудники полиции отказывают ему в оформлении паспорта из-за действующей судимости, которую снимут только через пять лет. Напомним, в России поменялись правила занесения данных в паспорт гражданина страны. Обязательный штамп о браке в паспорте отменил в России Михаил Мишустин

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