В уральском городе рухнула водонапорная башня

В уральском городе рухнула водонапорная башня

Сегодня, 17:00ПроисшествияPhoto: скриншот видео YuTube-канала "Происшествия оперативно"
В Краснотурьинске на перекрестке улиц Попова и Ленинского Комсомола обрушилась водонапорная башня, сообщает E1.

В администрации города пояснили, что все работы проводились в штатном режиме и паниковать не стоит.

У нас ничего не случилось, этот участок вместе с башней выкупила частная организация, и она ее снесла, чтобы на этом месте построить торговый центр. Это запланированный снос, рассказали в администрации

По словам местных жителей, пыль от рухнувшей конструкции распространилась на дома, расположенные рядом.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

В Екатеринбурге недавно планировалось снести водонапорную башню. Однако жители Сортировки были против. Они провели субботник и концерт, чтобы спасти конструкцию. В результате ее снос было решено отменить.

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