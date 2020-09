В уральском городе рухнула водонапорная башня

В Краснотурьинске на перекрестке улиц Попова и Ленинского Комсомола обрушилась водонапорная башня, сообщает E1.

В администрации города пояснили, что все работы проводились в штатном режиме и паниковать не стоит. У нас ничего не случилось, этот участок вместе с башней выкупила частная организация, и она ее снесла, чтобы на этом месте построить торговый центр. Это запланированный снос, рассказали в администрации По словам местных жителей, пыль от рухнувшей конструкции распространилась на дома, расположенные рядом. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" В Екатеринбурге недавно планировалось снести водонапорную башню. Однако жители Сортировки были против. Они провели субботник и концерт, чтобы спасти конструкцию. В результате ее снос было решено отменить.

