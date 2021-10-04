Информацию о нападении маньяка на школьницу в Нижнем Тагиле опровергли в полиции

Информацию о нападении маньяка на школьницу в Нижнем Тагиле опровергли в полиции
Информацию о нападении маньяка на школьницу в Нижнем Тагиле опровергли в полиции
Сегодня, 12:11ПроисшествияФото: 1MI
В полиции опровергли информацию о том, что в районе ГГМ на ученицу четвертого класса напал маньяк.

В ходе проверки, организованной по обращению отца девочки в отделе полиции № 20, инспекторы ПДН опросили самого заявителя и ребенка. На данный момент никаких подтверждений о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней не имеется, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции установили, что отец забил тревогу после того, как поговорил с дочерью по телефону. Девочка гуляла на улице и отключила телефон. Когда мужчине наконец удалось связаться с ребенком, выяснилось, что она находится далеко от дома. При этом дочка сообщила, что не помнит, как туда попала.

Позднее она стала жаловаться на головную боль и тошноту, в связи с чем была направлена на обследование в медицинское учреждение.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

В полиции также отметили, что скоропалительная рассылка в родительских чатах информации о разгуливающем по городу маньяке, стала причиной большого количества звонков в полицию.

Хотелось бы предостеречь жителей от распространения подобного рода информации, а родителям лишний раз напомнить детям о правилах поведения и личной безопасности во время нахождения на улице,добавили в пресс-службе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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