Пьяный водитель врезался в автобус в Екатеринбурге: пострадала девушка-подросток
Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
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4 декабря на Эльмаше пьяный водитель автомобиля марки Lifan врезался в пассажирский автобус «Богдан». 17-летняя девушка получила травму головы.
Сюжеты: Екатеринбург
Автобус 53-го маршрута совершил остановку. В салоне находились восемь человек. В этот момент Lifan въехал в заднюю часть транспортного средства.
Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Lifan даже не вышел. По их словам, создалось ощущение, что он не совсем понимал происходящее.
Сотрудники ГИБДД уточнили, что 47-летний мужчина, находящийся за рулем Lifan, имел признаки алкогольного опьянения.
От медосвидетельствования водитель отказался. Сотрудники госавтоинспекции направили дело об административном нарушении в суд, сообщает E1.
Пострадавшая девушка госпитализирована в больницу.
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