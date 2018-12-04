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Пьяный водитель врезался в автобус в Екатеринбурге: пострадала девушка-подросток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный водитель врезался в автобус в Екатеринбурге: пострадала девушка-подросток

Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
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