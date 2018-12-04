Пьяный водитель врезался в автобус в Екатеринбурге: пострадала девушка-подросток

Автобус 53-го маршрута совершил остановку. В салоне находились восемь человек. В этот момент Lifan въехал в заднюю часть транспортного средства.

Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Lifan даже не вышел. По их словам, создалось ощущение, что он не совсем понимал происходящее.

Сотрудники ГИБДД уточнили, что 47-летний мужчина, находящийся за рулем Lifan, имел признаки алкогольного опьянения.

От медосвидетельствования водитель отказался. Сотрудники госавтоинспекции направили дело об административном нарушении в суд, сообщает E1.