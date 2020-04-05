На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей
В селе Елань Свердловской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Сельчане спасли из огня еще двоих малышей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
По данным ведомства, пожар в частном доме начался ночью 5 апреля, около двух часов ночи. Спасатели прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. К этому времени дом почти полностью был охвачен огнем.
Жители села спасли из горящего дома двоих детей. Они доставлены в больницу. Их состояние расценикается как тяжелое. Еще троих детей спасти не удалось.
По предварительным данным, площадь пожара составила 120 кв. м. Огонь повредил дом и надворные постройки.
В тушении огня были задействованы 33 человека личного состава и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 4.00, а полностью пожар потушен в 7.22.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.
Как сообщило ИА «Regnum», по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3. ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
По предварительной информации, в момент пожара дети находились дома вместе с матерью и ее сожителем. Они в результате происшествия не пострадали.