На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей

По данным ведомства, пожар в частном доме начался ночью 5 апреля, около двух часов ночи. Спасатели прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. К этому времени дом почти полностью был охвачен огнем.

Жители села спасли из горящего дома двоих детей. Они доставлены в больницу. Их состояние расценикается как тяжелое. Еще троих детей спасти не удалось.

По предварительным данным, площадь пожара составила 120 кв. м. Огонь повредил дом и надворные постройки.

В тушении огня были задействованы 33 человека личного состава и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 4.00, а полностью пожар потушен в 7.22.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.

Как сообщило ИА «Regnum», по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3. ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».