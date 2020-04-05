В Нижнем Тагиле при столкновении со столбом водителя зажало в автомобиле
Сегодня, 16:05ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле в районе Северного шоссе автомобиль врезался в столб. В результате водителя зажало в машине, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пострадавшего доставали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
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Водитель получил травмы и был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
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