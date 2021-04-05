За организацию незаконных азартных игр жителям Екатеринбурга грозит до 4 лет тюрьмы

За организацию незаконных азартных игр двум жителям Екатеринбурга грозит до 4 лет тюрьмы. В 2019 году они арендовали помещение, приобрели оборудование для азартной деятельности и создали группу для игроков в одном из мессенджеров.

Двое мужчин предстанут перед судом в Екатеринбурге по обвинению в организации незаконных азартных игр. Местным жителям, 1989 и 2001 годов рождения. инкриминируется ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору). Летом 2019 года один из обвиняемых арендовал помещение на площади Жуковского в Екатеринбурге, приобрел оборудование для азартной деятельности — фишки, карты и игровые столы. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина вовлек в преступную деятельность второго обвиняемого, 2001 года рождения, а также иных соучастников, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. В одном из мессенджеров злоумышленником была создана группа для игроков, которые, в свою очередь, оплачивали взносы на счет банковских карт, открытых на имя участников группы, получали фишки и занимали место за игорным столом. Руководитель группы устанавливал правила проведения азартных игр и распределял прибыль, а обвиняемый, 2001 г. р., принимал взносы от игроков, остальные соучастники выполняли роль дилеров,рассказали подробности в прокуратуре Свердловской области. И отметили, что несмотря на то, что обвиняемые знали, что организация и проведение азартных игр может осуществляться лишь на специально отведенных территориях — игорных зонах, которые отсутствуют на территории Свердловской области, но несмотря на это продолжали свою преступную деятельность. Уголовное дело в скором времени будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Организация незаконной азартной деятельности наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. Напомним, в сентябре 2020 года в одном из торговых центров Нижнего Тагила закрыли игорное заведение. Игровое оборудование было изъято сотрудниками правоохранительных органов. В торговом центре Нижнего Тагила закрыли игорное заведение

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