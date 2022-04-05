Полицейские отказали тагильчанину в возбуждении дела о мошенничестве на 7 млн

Ей была передана информация о явке Крайнова А.А. на опрос в ОБЭП и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское», однако Крайнов А.А. для дачи объяснения в назначенное время не явился. 18.02.2022 был осуществлен выезд в город Екатеринбург по месту регистрации Крайнова А.А. с целью его опроса, на момент прибытия на место, дома никого не оказалось, по данному адресу была оставлена повестка Крайнову А.А., сообщили в ответе Василию правоохранители.