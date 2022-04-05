Полицейские отказали тагильчанину в возбуждении дела о мошенничестве на 7 млн

Тагильская полиция отказала пострадавшему от действий коуча из Екатеринбурга Алексея Крайнова в возбуждении уголовного дела. Как рассказал TagilCity.ru пострадавший от рук свердловчанина Василий, начальник полиции Дмитрий Рублев пояснил тагильчанину, что не смог допросить Крайнова. Ответ правоохранителя по КУСП есть в распоряжении редакции.
Согласно документу, правоохранители не могли дозвониться до Алексея Крайнова, не получили от него ответ по электронной почте, а также не застали финансиста дома.
В ходе проведения проверки с целью опроса Крайнова А.А. установлены используемые им абонентские номера… по которым Крайнов А.А. не отвечает, сообщили Василию в полиции.
Правоохранители связались с супругой коуча, которая сообщила, что передаст своему мужу информацию от сотрудников МВД. Женщина заверила силовиков, что Крайнов находился в командировке на больничном листе.
Ей была передана информация о явке Крайнова А.А. на опрос в ОБЭП и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское», однако Крайнов А.А. для дачи объяснения в назначенное время не явился. 18.02.2022 был осуществлен выезд в город Екатеринбург по месту регистрации Крайнова А.А. с целью его опроса, на момент прибытия на место, дома никого не оказалось, по данному адресу была оставлена повестка Крайнову А.А., сообщили в ответе Василию правоохранители.
Однако и по повестке свердловчанин в отдел полиции Нижнего Тагила не явился. В конце февраля силовики отправили извещения по электронной почте, однако на них Крайнов также не ответил.
Василий рассказал редакции, что найти свердловчанина ему не составило труда, так как финансист продолжает проводить свои семинары и встречи. Информацией об очередном сборе коуча Василий поделился с правоохранителями.
Я им скинул адрес, где он собирался 13 марта в воскресенье. Человек на ровном месте проводит мероприятие. Он там мероприятия проводит одно за другим. А для полицейских то он болеет, то в командировке, то что-то еще. По УрФО на самом деле ездит и мероприятия ведёт, рассказал TagilCity.ru Василий.
Однако правоохранители этими сведениями не воспользовались и отказали тагильчанину в возбуждении уголовного дела в отношении Крайнова за мошенничество. Силовики также отметили, что сложившиеся между свердловчанином и Василием отношения являются гражданско-правовыми.
Тагильчанин планирует обратиться в полицию Екатеринбурга.
Я уже подал апелляцию в суд, буду подавать заявление в отдел полиции Екатеринбурга на Крайнова и его жену, через которую переводились деньги, подытожил Василий.
При этом и сами правоохранители признают, что в отношении Крайнова ведется несколько производств по взысканию задолженности.
В марте редакции TagilCity.ru удалось связаться с Алексеем во ВКонтакте — финансист ответил на несколько вопросов, а также предупредил об ответственности при публикации материала. Крайнов попросил отправить ему официальный запрос, на который до сих пор не ответил.
Напомним, житель Нижнего Тагила Василий стал жертвой финансиста из Екатеринбурга Алексея Крайнова. По словам тагильчанина, коуч-менеджер пообещал увеличить в семь раз вложенный в лекции по устройству финансового мира миллион Василия. Деньги тагильчанин перевел жене Крайнова из-за проблем с банковскими счетами у свердловчанина. Спустя несколько лет, поняв, что не получит никакого дохода, Василий потребовал вернуть свой миллион. Однако коуч-менеджер искал различные способы — как не платить по счетам.