Четыре пожара из-за сухой погоды произошли за сутки в Нижнем Тагиле и пригороде

Напомним, 4 мая сообщалось, как два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле. На улице Свердлова загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей.