Об обмане целого подъезда лжегазовиками рассказали жители многоэтажки в Нижнем Тагиле

Об обмане целого подъезда лжегазовиками рассказали жители многоэтажки в Нижнем Тагиле
Об обмане целого подъезда лжегазовиками рассказали жители многоэтажки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:49ПроисшествияФото: 1MI
О том, что лжегазовики обманули целый подъезд многоэтажного дома в Нижнем Тагиле рассказали его жители.

По их словам, женщина, представившаяся сотрудницей газовой службы собирала по 7 тысяч рублей, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100₽! потом, наконец-то, дошла до меня. Но не ту напала! возмущается жительница подъезда.

По ее словам, она вызвала на место представителей компании «ГАЗЭКС» и полицию. Приехали правоохранители и забрали женщину в отделение. До их прибытия сотрудницу службы заперли в квартире.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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мошенничествогазовая службаНижний Тагил
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