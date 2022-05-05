Об обмане целого подъезда лжегазовиками рассказали жители многоэтажки в Нижнем Тагиле

По их словам, женщина, представившаяся сотрудницей газовой службы собирала по 7 тысяч рублей, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100₽! потом, наконец-то, дошла до меня. Но не ту напала! возмущается жительница подъезда.
По ее словам, она вызвала на место представителей компании «ГАЗЭКС» и полицию. Приехали правоохранители и забрали женщину в отделение. До их прибытия сотрудницу службы заперли в квартире.