Тагильский скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни

Тагильский скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни
Тагильский скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни
Сегодня, 15:50ПроисшествияФото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств
75-летний нижнетагильский скульптор и художник Олег Васильевич Подольский, являвшийся членом Союза художников РФ, скончался сегодня, 5 мая 2022 года.

Олег Васильевич учился на худграфе НТГСПИ. В 1975-1976 и 1997-2008 г.г. преподавал в этом же институте дисциплины «Рисунок», «Композиция» и «Скульптура».

Его известные работы в Нижнем Тагиле — памятник Н.Н. Демидову, скульптура «Муза», а также монумент работникам Уралхимпласта, которые погибли во время Великой Отечественной войны, сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Прощание с Олегом Васильевичем будет проходить в 12 часов дня 7 мая в ритуальном комплексе «Реквием», который находится на улице Челюскинцев, 47.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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