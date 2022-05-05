Тагильский скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни

Олег Васильевич учился на худграфе НТГСПИ. В 1975-1976 и 1997-2008 г.г. преподавал в этом же институте дисциплины «Рисунок», «Композиция» и «Скульптура».
Его известные работы в Нижнем Тагиле — памятник Н.Н. Демидову, скульптура «Муза», а также монумент работникам Уралхимпласта, которые погибли во время Великой Отечественной войны, сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
Прощание с Олегом Васильевичем будет проходить в 12 часов дня 7 мая в ритуальном комплексе «Реквием», который находится на улице Челюскинцев, 47.