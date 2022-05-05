Тагильский скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни

Его известные работы в Нижнем Тагиле — памятник Н.Н. Демидову, скульптура «Муза», а также монумент работникам Уралхимпласта, которые погибли во время Великой Отечественной войны, сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.