В Нижнем Тагиле на оконном карнизе многоэтажки играл ребенок
Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: «Типичный тагильчанин»
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В Нижнем Тагиле на улице Островского, 9 в открытом окне на шестом этаже играл ребенок. Об этом сообщил подписчик группы «Типичный тагильчанин» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возмущение подписчицы вызвало бездействие родителей.
Мальчик лет 3-5 развлекается: бросает игрушки вниз, стучит по карнизу, пытается оторвать градусник со стекла. Где находятся родители? написала Екатерина.
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Напомним, что 3 июня в Екатеринбурге двухгодовалый мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
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