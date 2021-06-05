«Крови было много»: велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле

«Крови было много»: велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле
«Крови было много»: велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Велосипедист сбил девочку, на вид лет четырёх, в районе КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, было много крови, а сама девочка гуляла без присмотра.

Происшествие случилось около 17.25.

Сильно. Крови много было. Скорая и милиция приезжали. У парня отобрали велосипед родители девочки, рассказал TagilCity.ru очевидец происшествия.

По его словам, родители находились далеко от ребенка. Он уточнил, что взрослые сидели компанией.

Родители после происшествия отобрали у велосипедиста транспорт и отнесли ребенка на лавку, где ждали приезда скорой помощи.

Ещё пощечину парню влепила. Ему лет 20. Переживал так, в состоянии шока был, рассказывает очевидец.

Напомним, 1 июня на Вагонке в Нижнем Тагиле «Ауди» сбила велосипедиста, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на транспорте. В результате он получил травму головы и был госпитализирован.

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