«Крови было много»: велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле

Велосипедист сбил девочку, на вид лет четырёх, в районе КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, было много крови, а сама девочка гуляла без присмотра.

Происшествие случилось около 17.25. Сильно. Крови много было. Скорая и милиция приезжали. У парня отобрали велосипед родители девочки, рассказал TagilCity.ru очевидец происшествия. По его словам, родители находились далеко от ребенка. Он уточнил, что взрослые сидели компанией. Родители после происшествия отобрали у велосипедиста транспорт и отнесли ребенка на лавку, где ждали приезда скорой помощи. Ещё пощечину парню влепила. Ему лет 20. Переживал так, в состоянии шока был, рассказывает очевидец. Напомним, 1 июня на Вагонке в Нижнем Тагиле «Ауди» сбила велосипедиста, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на транспорте. В результате он получил травму головы и был госпитализирован. Легковушка сбила подростка на велосипеде на Вагонке в Нижнем Тагиле

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