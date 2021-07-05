Из-за выхода рек из берегов готовятся к эвакуации жители Сочи

В Сочи разразились сильные грозы и ливни. Власти региона предупредили жителей о выходе рек Хорота и Мацеста из берегов и попросили готовиться к эвакуации.

Городской оперштаб по ликвидации последствий непогоды работает круглосуточно. Из-за продолжительных ливней в Адлерском и Хостинском районах отметили критический подъём уровня рек Хорота и Мацеста, сообщает пресс-служба администрации Сочи. В городе включены сирены как предупреждение о вероятных затоплениях и возможности выхода рек из берегов, сообщает РБК. Видео: Ура.ру Районы Сочи затоплены водой. Реки выходят из берегов. Вода доходит людям до колена, колёс автомобилей не видно. Ранее МЧС по Краснодарскому краю было сделано экстренное предупреждение о надвигающихся на Сочи сильных дождях 4-5 июля. В городе ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. В Адлерском районе Сочи из-за ветра упали деревья, из-за чего погиб один человек, а двое пострадали. Также в некоторых районах было нарушение энергоснабжения. Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле прошли сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Многие районы были затоплены, кое-где повалены деревья. Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом

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