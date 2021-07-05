Лично проверит ситуацию в затопленном саду «Шахтёр» глава Нижнего Тагила

Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле и в пригороде прошёл сильный ливень с грозами и шквалистым ветром. В результате непогоды были затоплены многие районы города и населённые пункты в пригороде, а также были сломаны несколько деревьев. Кое-где смыло дороги.