Лично проверит ситуацию в затопленном саду «Шахтёр» глава Нижнего Тагила

Садовое товарищество «Шахтёр», расположенное вблизи посёлка Евстюниха, затопило после сильного ливня. По словам местных жителей, подобные инциденты в этом населённом пункте случаются каждый год.
Сегодня, 5 июля 2021 года, в «Шахтёр» поехал мэр города Владислав Пинаев с проверкой последствий природного катаклизма, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле и в пригороде прошёл сильный ливень с грозами и шквалистым ветром. В результате непогоды были затоплены многие районы города и населённые пункты в пригороде, а также были сломаны несколько деревьев. Кое-где смыло дороги.