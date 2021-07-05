Лично проверит ситуацию в затопленном саду «Шахтёр» глава Нижнего Тагила

Лично проверит ситуацию в затопленном саду «Шахтёр» глава Нижнего Тагила
Лично проверит ситуацию в затопленном саду «Шахтёр» глава Нижнего Тагила
5 июля, 15:55ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поедет в садовое товарищество «Шахтёр», которое затопило сильным ливнем.

Садовое товарищество «Шахтёр», расположенное вблизи посёлка Евстюниха, затопило после сильного ливня. По словам местных жителей, подобные инциденты в этом населённом пункте случаются каждый год.

Сегодня, 5 июля 2021 года, в «Шахтёр» поехал мэр города Владислав Пинаев с проверкой последствий природного катаклизма, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле и в пригороде прошёл сильный ливень с грозами и шквалистым ветром. В результате непогоды были затоплены многие районы города и населённые пункты в пригороде, а также были сломаны несколько деревьев. Кое-где смыло дороги.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОЭксклюзив
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