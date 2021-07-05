Режим чрезвычайной ситуации объявили власти ГГО из-за затоплений после ливня

Режим ЧС объявлен в Горноуральском городском округе с 5 июля 2021 года. Режим будет действовать в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка больше других.

После продолжительных ливней в Николо-Павловском затоплено 76 участков и 12 частных жилых домов. Также сохранена угроза затопления в селе Краснополье и деревне Соседкова, сообщает пресс-служба ГГО. В коллективном саду АГОК подъёмом воды отрезаны 50 человек. На помощь им выехали специалисты Центра защиты населения и территории с лодками. Через региональную трассу Николо-Павловское — Алапаевск появились трещины на переправе около Шиловки. Так как дорогу частично подмыло, движение транспорта здесь остановлено. В пункте временного размещения, который развернула администрация городского округа на базе Николо-Павловского центра культуры, было размещено 7 человек, сообщает МЧС по Свердловской области. Из-за сильных ливней размыло три дамбы, которые предназначены для создания водоёмов для мелиорации садоводческих участков в посёлке Вилюй. Оперштаб по ликвидации последствий ЧС взял под контроль глава округа Дмитрий Летников. Также ситуация с подтоплением находится на особом контроле главного управления МЧС по Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева. По словам Летникова, сейчас ведутся восстановительные, эвакуационные и спасательные работы на территориях подтопления. Развёрнуты пункты временного размещения, где дежурят медработники и психологи. Служба дорожного обеспечения организует запас скального грунта и щебня для отсыпки промываемых участков в Шиловке и в Краснополье. Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле прошли сильные ливни со шквалистым ветром. В результате стихийного бедствия многие районы города были подтоплены, некоторые деревья повалены. Затопленные улицы, град и сильная гроза. Как пережил ливень Нижний Тагил

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