Екатеринбуржец пытался вывезти в Китай старинную скрипку

Мужчина пояснил, что это его личный инструмент, однако не смог предъявить на него паспорт. По предварительным данным, скрипке более 100 лет. В настоящий момент инструмент отправили на экспертизу, если его стоимость будет более ста тысяч рублей, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.