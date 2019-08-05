Екатеринбуржец пытался вывезти в Китай старинную скрипку
Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Кольцово задержали пассажира рейса Екатеринбург — Харбин со старинной скрипкой, которой более 100 лет, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Мужчина пояснил, что это его личный инструмент, однако не смог предъявить на него паспорт. По предварительным данным, скрипке более 100 лет. В настоящий момент инструмент отправили на экспертизу, если его стоимость будет более ста тысяч рублей, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Таможенники напомнили, что при перевозке скрипки должен быть паспорт как на инструмент, так и на смычок. И если инструмент относится к культурным ценностям, то необходимо разрешение от Минкультуры.
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