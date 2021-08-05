Одного из лучших борцов с преступностью уволили из органов в Екатеринбурге

Одного из лучших борцов с преступностью уволили из органов в Екатеринбурге
Одного из лучших борцов с преступностью уволили из органов в Екатеринбурге
Сегодня, 16:03ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге уволили женщину-следователя Юлию Макерову, которая отправила за решетку главаря банды сутенеров, а также боролось со всевозможными разбойными группировками.

Накануне в главном следственном управление прошла проверка в отношении следователей полиции, которые работали по делу братьев Колосовых.

По её итогам несколько человек получили взыскания, замначальника ГСУ отправили на пенсию, а Юлию Макерову решили уволить. Об этом пишет Е1, со ссылкой на инсайдера.

Следователей обвинили в пропаже изъятых у сутенеров денег, в размере 900 тысяч рублей и драгоценностей. Однако позже все это было обнаружено в сейфе.

В настоящее время в ГУ МВД не подтвердили и не опровергли факт увольнения следователя.

Напомним, следователи СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника службы собственной безопасности полиции Нижнего Тагила из-за вымогательства взятки. Об этом заявили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

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