Одного из лучших борцов с преступностью уволили из органов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уволили женщину-следователя Юлию Макерову, которая отправила за решетку главаря банды сутенеров, а также боролось со всевозможными разбойными группировками.

Накануне в главном следственном управление прошла проверка в отношении следователей полиции, которые работали по делу братьев Колосовых. По её итогам несколько человек получили взыскания, замначальника ГСУ отправили на пенсию, а Юлию Макерову решили уволить. Об этом пишет Е1, со ссылкой на инсайдера. Следователей обвинили в пропаже изъятых у сутенеров денег, в размере 900 тысяч рублей и драгоценностей. Однако позже все это было обнаружено в сейфе. В настоящее время в ГУ МВД не подтвердили и не опровергли факт увольнения следователя. Напомним, следователи СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника службы собственной безопасности полиции Нижнего Тагила из-за вымогательства взятки. Об этом заявили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Кошки-мышки»: СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского из Нижнего Тагила

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