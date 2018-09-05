Пешеход погиб в ДТП на трассе под Качканаром

Виновник ДТП имеет стаж вождения менее одного года, за это время у него зафиксированы два административных штрафа. Первый раз он был оштрафован за то, что не был пристегнут ремнем безопасности во время езды, а второй раз — за управление автомобилем, не будучи вписанным в полис ОСАГО.