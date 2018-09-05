Пешеход погиб в ДТП на трассе под Качканаром

4 сентября водитель ВАЗ-21703 сбил пешехода, совершая обгон, и врезался в впереди идущий ПАЗ.
4 сентября 21:10 произошло ДТП на трассе Нижняя Тура-Качканар. Водитель автомобиля ВАЗ-21703, совершая обгон, наехал на пешехода, двигавшегося попутно по краю проезжей части встречного направления.
После столкновения с пешеходом, автомобиль ВАЗ-21703 врезался в автобус ПАЗ, который ехал впереди.
Сбитый пешеход погиб до приезда скорой помощи.
Водитель ВАЗ-21703 доставлен в хирургическое отделение ЦГБ Качканара, у него диагностированы сотрясение мозга, резаная рана головы и правой кисти, повреждение роговицы правого глаза. Пассажир ВАЗ-21703 не пострадал.
Виновник ДТП имеет стаж вождения менее одного года, за это время у него зафиксированы два административных штрафа. Первый раз он был оштрафован за то, что не был пристегнут ремнем безопасности во время езды, а второй раз — за управление автомобилем, не будучи вписанным в полис ОСАГО.
В автобусе ПАЗ в момент аварии кроме водителя никого не было.
По информации от начальника пресс-службы ГИБДД Свердловской области полковника Валерия Горелых, в настоящий момент организована проверка, по факту которой будет принято соответствующее решение.