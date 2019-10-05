В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали женщина и ребенок

Авария произошла в пятницу, 4 октября, в 16.40 на Свердловском шоссе у автоцентра «Lada». Kia под управлением тагильчанки двигалась со стороны улицы Фестивальная на Старатель. На 13 километре Южного подъезда женщина не справилась с управлением и легковушка столкнулась с ехавшим впереди автомобилем Mitsubishi, который остановился, чтобы пропустить встречные машины при повороте налево.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Во внедорожнике на заднем сидении находился семилетний ребенок, он был пристенут ремнями безопасности. Мальчик получил ушибленную рану головы. Его госпитализировали в больницу Нижнего Тагила, после осмотра медики отпустили домой. Водителя Kia Rio доставили в медучреждение с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого уха, ушиб левой голени. Врачи также ее осмотрели и отпустили домой.