В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали женщина и ребенок
В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе водитель Kia Rio не справилась с управлением, иномарка столкнулась с Mitsubishi Outlander. В результате ДТП пострадал семилений ребенок и 23-летняя женщина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в пятницу, 4 октября, в 16.40 на Свердловском шоссе у автоцентра «Lada». Kia под управлением тагильчанки двигалась со стороны улицы Фестивальная на Старатель. На 13 километре Южного подъезда женщина не справилась с управлением и легковушка столкнулась с ехавшим впереди автомобилем Mitsubishi, который остановился, чтобы пропустить встречные машины при повороте налево.
Во внедорожнике на заднем сидении находился семилетний ребенок, он был пристенут ремнями безопасности. Мальчик получил ушибленную рану головы. Его госпитализировали в больницу Нижнего Тагила, после осмотра медики отпустили домой. Водителя Kia Rio доставили в медучреждение с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого уха, ушиб левой голени. Врачи также ее осмотрели и отпустили домой.
Владелица Kia имеет водительский стаж полгода. За это время она дважды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Оба водителя иномарок были проверены на алкогольное опьянение. На момент аварии они были трезвы.