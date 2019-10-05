В Нижнем Тагиле задержали цыган, подозреваемых в наркотороговле

Во время спецоперации оперативники задержали четверых цыган. При себе у них обнаружили наркотики, общий вес которых составил шесть грамм.

При обыске в квартире подозреваемых было обнаружено еще полтора килограмма запрещенных веществ, а также все необходимое для их фасовки.