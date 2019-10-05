В Нижнем Тагиле задержали цыган, подозреваемых в наркотороговле
Сегодня, 15:49ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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Сотрудниками Линейного отдела полиции, ФСБ и бойцами ОМОНа Росгвардии была пресечена поставка в Нижний Тагил крупной партии наркотиков, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время спецоперации оперативники задержали четверых цыган. При себе у них обнаружили наркотики, общий вес которых составил шесть грамм.
При обыске в квартире подозреваемых было обнаружено еще полтора килограмма запрещенных веществ, а также все необходимое для их фасовки.
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В связи с полученными фактами было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет.
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