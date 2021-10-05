6-летняя девочка разыскивается после похищения отцом в Сысерти

Напомним, в конце сентября текущего года отец 3-летеней девочки был вынужден завести для нее Instagram и каждый день доказывать, что ребенок жив. Мужчина также тайком от матери забрал ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девочки.