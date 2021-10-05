6-летняя девочка разыскивается после похищения отцом в Сысерти

6-летняя девочка разыскивается после похищения отцом в Сысерти
6-летняя девочка разыскивается после похищения отцом в Сысерти
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: 1МI
Отец 6-летнего ребенка тайком от матери увез их общую дочь в неизвестном направлении в Сысерти. К поискам подключилась служба судебных приставов.

Приставы подключились к поиску пропавшей 6-летней девочки, которую отец не желает отдавать матери, сообщает E1.

Информации о месте нахождения девочки пока не имеется, известно лишь, что она может проживать со своим 42-летним отцом.

Напомним, в конце сентября текущего года отец 3-летеней девочки был вынужден завести для нее Instagram и каждый день доказывать, что ребенок жив. Мужчина также тайком от матери забрал ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девочки.

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