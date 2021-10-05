6-летняя девочка разыскивается после похищения отцом в Сысерти

Приставы подключились к поиску пропавшей 6-летней девочки, которую отец не желает отдавать матери, сообщает E1.
Информации о месте нахождения девочки пока не имеется, известно лишь, что она может проживать со своим 42-летним отцом.
Напомним, в конце сентября текущего года отец 3-летеней девочки был вынужден завести для нее Instagram и каждый день доказывать, что ребенок жив. Мужчина также тайком от матери забрал ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девочки.