В Екатеринбурге местные жители заметили полицейских и ОМОН у жилого дома

В уральской столице местные жители обратили внимание на полицию и ОМОН, приехавшие к одному из жилых домов, сообщает Е1.

Инцидент произошел 5 ноября во дворе дома на улице Викулова. Как рассказали в полиции, сотрудники проводили оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудниками полиции при поддержке ОМОНа проводятся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию мошенничества. Более подробная информация будет позже,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Напомним, в конце сентября ОМОН и полиция Екатеринбурга задержали автоугонщика, специализирующегося на дорогих иномарках. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж. В Екатеринбурге обнаружено логово угонщика дорогих иномарок

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter