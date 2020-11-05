В Екатеринбурге местные жители заметили полицейских и ОМОН у жилого дома

Инцидент произошел 5 ноября во дворе дома на улице Викулова.
Как рассказали в полиции, сотрудники проводили оперативно-розыскные мероприятия.
Сотрудниками полиции при поддержке ОМОНа проводятся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию мошенничества. Более подробная информация будет позже,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, в конце сентября ОМОН и полиция Екатеринбурга задержали автоугонщика, специализирующегося на дорогих иномарках. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж.