Скончался любимый тагильчанами волк Дик из частного зоопарка

Скончался любимый тагильчанами волк Дик из частного зоопарка
Скончался любимый тагильчанами волк Дик из частного зоопарка
Сегодня, 17:03ПроисшествияФото: группа "Частный зоопарк в Нижнем Тагиле GREENPOLL" "ВКонтакте"
Умер волк Дик, который проживал в частном зоопарке в Нижнем Тагиле и был известен за приделами города. У животного обнаружилась грыжа позвоночного диска, в результате чего отказали ноги.

О том, что происходит, директор Оксана Полякова сообщила 3 декабря в группе зоопарка «ВКонтакте». По ее словам, на тот момент уже были найдены хирурги, готовые взяться за операцию, однако они проживали в Челябинске. На операцию требовалось 70 тысяч, на тот момент 20 тысяч рублей женщина уже отдала за диагностику. Поскольку времени не хватало, зоопарк начал сбор средств.

4 декабря сборы были остановлены, поскольку Оксана смогла получить 75,3 тысячи рублей. Ночью она доставила Дика в Челябинск, в стационар круглосуточной ветеринарной клиники «Панацея», расположенный в Копейске. Хозяйка с Диком ожидали компьютерную томографию, после которой должна была пройти операция.

Однако в этот же день, в 23.15, волк скончался на операционном столе, реанимация также ничего не дала. Оксана пообещала, что вернет все собранные средства.

Я не знаю, как переживу это. Дик был не просто волк, он был членом семьи, нашим ребенком. Запомните его таким,написала женщина.

Видео:группа "Частный зоопарк в Нижнем Тагиле GREENPOLL" "ВКонтакте"

Напомним, в мае стало известно, что работа «Канадский волк Дик», сделанная фотографом из Нижнего Тагила Сергеем Скоробогатовым, признана одной из лучших по итогам международного конкурса «35AWARDS: Глаза». Мужчина вошел в топ 6% лучших фотографов конкурса.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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