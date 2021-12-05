Сторож чуть не погиб в пожаре в Усть-Утке

Сторож чуть не погиб в пожаре в Усть-Утке
Сторож чуть не погиб в пожаре в Усть-Утке
Сегодня, 18:20ПроисшествияФото: tagilselskiy в Instagram
Сторож мог погибнуть в пожаре, который произошел в деревне Усть-Утка на улице Тагильская, 36. Там загорелось деревянное строение, которое также тушила добровольная пожарная команда.

До того, как из Висимо-Уткинска прибыла пожарная машина, одни уральцы занимались тушением, а другие рубили проруби, установили пожарную помпу и проложили магистраль из пожарных рукавов. Прибыв на место инцидента, машина подключилась к магистрали и затушила огонь.

Командир команды Владимир Вороновский, первый заметивший пожар, смог вывести из помещения сторожа, сообщает tagilselskiy в Instagram.

Фото:tagilselskiy в Instagram

Напомним, 24 ноября тагильчанин скончался в пожаре на улице Балакинская. Предварительная информация гласит, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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