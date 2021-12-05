Сторож чуть не погиб в пожаре в Усть-Утке

До того, как из Висимо-Уткинска прибыла пожарная машина, одни уральцы занимались тушением, а другие рубили проруби, установили пожарную помпу и проложили магистраль из пожарных рукавов. Прибыв на место инцидента, машина подключилась к магистрали и затушила огонь.
Командир команды Владимир Вороновский, первый заметивший пожар, смог вывести из помещения сторожа, сообщает tagilselskiy в Instagram.
Напомним, 24 ноября тагильчанин скончался в пожаре на улице Балакинская. Предварительная информация гласит, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.