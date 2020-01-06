«Связи там нет»: спасатели ищут застрявших в лесу рыбаков из Нижнего Тагила

Об этом порталу рассказал Владислав, который встретил мужчин, когда возвращался с рыбалки. По его словам, у компании мужчин, около шести человек, во время движения одна машина сломалась, и две — застряли в снегу.

Связи там нет, ребята попросили нас связаться с родственниками, как только мы выйдем на связь. Родственники связались с МЧС, ну, а результата в данный момент пока нет. Мы их видели в 19:00, говорит Владислав.