«Связи там нет»: спасатели ищут застрявших в лесу рыбаков из Нижнего Тагила
Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: pixabay.com
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Рыбаки из Нижнего Тагила застряли в лесу в 10 километрах от поселка Ликино Свердловской области. На их поиски отправились спасатели, сообщает E1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом порталу рассказал Владислав, который встретил мужчин, когда возвращался с рыбалки. По его словам, у компании мужчин, около шести человек, во время движения одна машина сломалась, и две — застряли в снегу.
Связи там нет, ребята попросили нас связаться с родственниками, как только мы выйдем на связь. Родственники связались с МЧС, ну, а результата в данный момент пока нет. Мы их видели в 19:00, говорит Владислав.
На место, где предположительно находятся рыбаки, отправлена группа спасателей из шести человек на двух спецмашинах.
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