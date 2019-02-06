Угрожал ножом: пьяный житель Верхней Туры пытался напасть на женщину-полицейского

В сентябре 2018 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пошел к дому экс-супруги. Женщина проживала с родителями, однако в момент, когда ее бывший муж пришел в дом, она находилась в отъезде.

Но мужчину это не остановило. Он стоял под дверями дома и звал женщину, держа при этом в руках нож. Родственники женщины вызвали полицию.

На вызов приехала участковая уполномоченная полиции, которая потребовала у злоумышленника уйти. В ответ мужчина продемонстрировал ей холодное оружие. Сотрудница полиции схватила нож и села в автомобиль.

Мужчина разбил стекло машины и причинил физическое насилие в отношении участковой, после чего спрятался в кустах неподалеку.

Когда на место прибыло подкрепление, злоумышленника задержали.