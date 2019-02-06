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Угрожал ножом: пьяный житель Верхней Туры пытался напасть на женщину-полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угрожал ножом: пьяный житель Верхней Туры пытался напасть на женщину-полицейского

Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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