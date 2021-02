В Свердловской области на восьмом километре трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти Volkswagen протаранил бензовоз. Это привело к тому, что на дорогу вылилось 30 тонн топлива.

В результате аварии травмы получили три человека, которые находились в Volkswagen. В это число входит один ребенок, сообщает Е1 со ссылкой на областную Госавтоинспекцию. В полиции отметили, что причиной ДТП послужил занос полуприцепа бензовоза и столкновение с иномаркой, которая двигалась по встречной полосе. Таким образом, на дорогу вылилось порядка 30 тонн керосина. На данный момент на дороге ограничено движение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter