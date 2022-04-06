В Нижнем Тагиле отловщики бродячих собак избили пенсионера

Известно, что представители компании по отлову собак приехали на территорию недостроя по многочисленным жалобам жителей о бегаюших бездомных собаках. Один из охранников стал им препятствовать. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».