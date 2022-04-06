В Нижнем Тагиле отловщики бродячих собак избили пенсионера

В Нижнем Тагиле отловщики бродячих собак избили пенсионера
В Нижнем Тагиле отловщики бродячих собак избили пенсионера
Сегодня, 06:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Пожилой охранник ТЦ «Континент» получил удар в голову от работника службы по отлову бродячих животных, который пытался забрать сторожевых псов с территории.

У 63-летнего охранника строящегося торгового центра «Континет» произошел конфликт с работником службы по отлову бродячих собак БФ «Добрые руки», который закончился избиением пожилого мужчины.

Полиция по факту случившегося проводит проверку.

Известно, что представители компании по отлову собак приехали на территорию недостроя по многочисленным жалобам жителей о бегаюших бездомных собаках. Один из охранников стал им препятствовать. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции добавили, что по результатам проверки будет принято обоснованное решение.

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