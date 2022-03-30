Двое неизвестных избили 17-летнего помощника батюшки в центре Нижнего Тагила

Двое неизвестных избили 17-летнего помощника батюшки в центре Нижнего Тагила
Двое неизвестных избили 17-летнего помощника батюшки в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: 1MI
Двое неизвестных мужчин избили 17-летнего подростка, подрабатывающего помощником батюшки в церкви. Инцидент произошел в центре Нижнего Тагила на улице Циолковского, 2 у третьего корпуса.

Вечером, 29 марта, юноша по имени Демьян шел домой. По словам его матери, его, скорее всего, с кем-то перепутали. У сына начали требовать деньги и говорить, что он пришел за закладкой.

С места происшествия подросток был госпитализирован в больницу на Кузнецкого. У него, по словам матери, зафиксированы гематомы, ушибы, сотрясение головного мозга, рваные раны лица и выбиты три зуба, рассказывает женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Сама мама Демьяна на данный момент проходит реабилитацию после операции. Она находится на пенсии. Сперва молодой человек решил отпроситься на домашнее лечение. Медики его отпустили, но уже к ночи состояние ухудшилось и пришлось возвращаться в больницу.

На данный момент розыском подозреваемых занимается полиция. Заявление поступило от бригады скорой помощи. Правоохранители установили, что подросток приехал из Краснотурьинска и проживал в съемной квартире на улице Ильича.

Сам он рассказал, что приехал к другу. Когда у подъезда к нему обратился мужчина с просьбой закурить, Демьян отказал, так как не курит. Тогда неизвестный ударил его в лицо и ушел. Заявление в полицию он писать отказался, так как заявил, что не сможет опознать нападавшего. Однако проверка полицией все же организована.

На данный момент устанавливаются возможные очевидцы, степень тяжести вреда. После завершения мероприятий будет принято обоснованное решение, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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Нижний Тагил
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