Двое неизвестных избили 17-летнего помощника батюшки в центре Нижнего Тагила

Сам он рассказал, что приехал к другу. Когда у подъезда к нему обратился мужчина с просьбой закурить, Демьян отказал, так как не курит. Тогда неизвестный ударил его в лицо и ушел. Заявление в полицию он писать отказался, так как заявил, что не сможет опознать нападавшего. Однако проверка полицией все же организована.