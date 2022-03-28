В Екатеринбурге мужчина жестоко избил пса с онкологией в лифте

Житель дома №37 по улице Вильгельма де Геннина навлек на себя гнев соседей после того, как несколько раз пнул больную собаку в лифте и бросил ее на улице.
Видео было опубликовано в чате района. Ролик вызвал бурю негодования и с мужчиной провели беседу, пишет «КП-Екатеринбург».
Брошенный хозяином пес сейчас находится у местной жительницы. Женщина отвезла его к ветеринару, и тот подтвердил, что у животного онкология.
Неравнодушные жители собирают деньги на лечение собаки. Возвращать питомца хозяина-живодеру екатеринбурженка не планирует.
Как выяснилось, тот неоднократно «терял» собаку на улице. В УК «Академический» отмечают, что мужчиной из-за его жестокого обращения с животным должна заняться полиция.