В Екатеринбурге мужчина жестоко избил пса с онкологией в лифте

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил пса с онкологией в лифте
В Екатеринбурге мужчина жестоко избил пса с онкологией в лифте
Сегодня, 16:01ОбществоФото: pixabay.com
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как екатеринбуржец пинал больного питомца ногами, а потом бросил его на улице.

Житель дома №37 по улице Вильгельма де Геннина навлек на себя гнев соседей после того, как несколько раз пнул больную собаку в лифте и бросил ее на улице.

Видео было опубликовано в чате района. Ролик вызвал бурю негодования и с мужчиной провели беседу, пишет «КП-Екатеринбург».

Брошенный хозяином пес сейчас находится у местной жительницы. Женщина отвезла его к ветеринару, и тот подтвердил, что у животного онкология.

Неравнодушные жители собирают деньги на лечение собаки. Возвращать питомца хозяина-живодеру екатеринбурженка не планирует.

Как выяснилось, тот неоднократно «терял» собаку на улице. В УК «Академический» отмечают, что мужчиной из-за его жестокого обращения с животным должна заняться полиция.

Сюжеты:
Екатеринбург
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