Уральские таможенники изъяли три тысячи контрафактных машинок Ferrari
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники изъяли крупную партию контрафактных детских машинок с логотипом Ferrari. Игрушки прибыли из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Предприниматели подали в центр электронного декларирования Уральской электронной таможни необходимую документацию, однако товар был изъят из-за нанесенного на машинки логотипа Ferrari.
Документов, подтверждающих законность использования знака, у предпринимателя не оказалось, сообщил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.
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Владельцу машинок грозит административная ответственность за незаконное использование товарного знака. Наказание подразумевает штраф и изъятие продукции. Дальнейшая судьба трех тысяч машинок решится в ходе судебного разбирательства.
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