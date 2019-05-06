В Первоуральске из школы госпитализировали двух учениц и педагога

Курительную смесь девятиклассницам дал молодой человек из параллельного класса. Парень состоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних города, сообщает «Первоуральск онлайн» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

О своем плохом самочувствии девушки сообщили завучу, который вызвал скорую помощь и родителей старшеклассниц.

Девушкам была оказана вся необходимая медицинская помощь, поставлены капельницы. Сейчас ученицы находятся в больнице на Динасе. Их жизни ничего не угрожает. В школе отметили, что с учащимися регулярно проводятся беседы, лекции и иные мероприятия об опасности наркотиков и других запрещенных препаратов, пояснили в пресс-службе.

Одноклассницы пострадавших рассказали, что ученицы выходили покурить после второго урока.

По словам директора школы № 15, ситуация с госпитализацией несовершеннолетних штатная, в ней нет криминала. А причина плохо самочувствия школьниц руководству учреждения неизвестна.

Инцидент с девятиклассницами не связан с приступом учителя физкультуры, который примерно в это же время был госпитализирован из здания учебного заведения, сообщает «Первоуральск онлайн» со ссылкой на руководство школы.