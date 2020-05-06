В Екатеринбурге в СИЗО № 1 произошел пожар в административном здании
Сегодня, 10:43ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера в 10.20 в СИЗО-1, расположенном в Екатеринбурге произошло возгорание в административном здании, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
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Это случилось во время совещания с личным составом.
Как пишет Znak, к следственному изолятору прибыли несколько пожарных расчетов, а также реанимобиль.
Пресс-секретарь ведомства Александр Левченко рассказал изданию, что ситуация находится под контролем. По его словам, произошло возгорание трансформаторной будки. Площадь горения составила два квадратных метра. Сотрудникам ГУФСИН удалось ликвидировать возгорание самостоятельно до приезда пожарных.
Он подчеркнул, что пострадавших результате происшествия нет. Также не задето имущество.
В СИЗО-1 было отключено электричество. Для обеспечения учреждения электроэнергией был запущен дизельгенератор.
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