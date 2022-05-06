«Положили черный пакет и убежали»: в Тагиле эвакуировали Центральную библиотеку

6 мая во время поставки почты в Центральную библиотеку Нижнего Тагила зашли мужчина и женщина с черным пакетом, перевязанной бечевкой, рассказала редакции TagilCity.ru директор учреждения Наталья Якимова.
Нам так не приносят почту: ничем никак не обозначенный пакет, перемотанный бечевкой. Когда мы стали задавать вопросы, где документы сопровождающие и что это такое, они тут же убежали, говорит женщина.
Сотрудники учреждения вызвали спецслужбы, после чего всех присутствующих эвакуировали. На месте работали полиция, пожарные и газовая служба.
Над нами жилой дом, внутри работают люди, я очень за это переживаю,отметила она.
Во время проверки выяснили, что в черном пакете была стопка книг. Курьеры, видимо, решили устроить провокацию, предположила директор.
Напомним, 4 мая жители дома на ул. Пархоменко обнаружили боевую гранату.