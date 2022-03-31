Станцию метро в Екатеринбурге закрыли из-за подозрительного предмета

В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Это произошло из-за того, что у одного из пассажиров в сумке оказался предмет, напоминающий взрывное устройство.
Его обнаружили в ходе досмотра ручной клади. После этого на место вызвали специалистов, а станцию закрыли, передает ТАСС.
Подозрительным предметом, вызвавшим переполох, оказался муляж гранаты. Мужчина приобрел его, чтобы подарить брату.
Когда выяснилось, что угрозы нет, станцию вновь открыли для пассажиров. Пассажира с гранатой отпустили.