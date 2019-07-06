В Екатеринбурге Mercedes на огромной скорости влетел в столб

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В ночь с 4 на 5 июля в Екатеринбурге водитель Mercedes пытался справа обогнать красный Chevrolet, задел его, а затем врезался в столб, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Из машины лихача доставляли очевидцы. Его на реанимации госпитализировали с переломом костей таза.
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Мужчина двигался со стороны Баумана в сторону улицы Победы, однако не обеспечил контроль за движением и столкнулся с Chevrolet Lacetti, за рулем которой была 31-летняя женщина, сказали в УГИБДД по Свердловской области.
Видео
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Видео: е1.ru
По словам автора видео, водитель ехал наперегонки с Toyota RAV 4.
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