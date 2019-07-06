В Екатеринбурге Mercedes на огромной скорости влетел в столб

Из машины лихача доставляли очевидцы. Его на реанимации госпитализировали с переломом костей таза.

Мужчина двигался со стороны Баумана в сторону улицы Победы, однако не обеспечил контроль за движением и столкнулся с Chevrolet Lacetti, за рулем которой была 31-летняя женщина, сказали в УГИБДД по Свердловской области.