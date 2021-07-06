Аэромобильная группировка спасателей направлена в Верхнюю Салду

Аэромобильная группировка спасателей направлена в Верхнюю Салду
Аэромобильная группировка спасателей направлена в Верхнюю Салду
Вчера, 11:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Аэромобильную группировку направили в Верхнюю Салду для устранения последствий продолжительного ливня, прошедшего накануне.

Сейчас в Верхней Салде введён режим ЧС. Затоплены 49 придомовых территорий, 54 дома и 30 садовых участков. В город отправили 45 специалистов на 9 единицах спетехники пожарно-спасательной части Екатеринбурга, а также спасатели регионального поискового отряда МЧС России в количестве 21 человека и 4 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Также пожарно-спасательные подразделения сейчас оказывают адресную помощь населению. Всего в устранении последствий паводка задействованы 273 человека и 73 единицы техники. Среди них от МЧС России 117 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Верхней Салде произошло затопление из-за продолжительного ливня. Вода вышла из берегов водоёма, вследствие чего прорвало дамбу металлургического завода, а также затопило участки и жилые дома. Жителей эвакуируют. Губернатор области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль и направил в город двух министров региона.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаПотоп в Нижнем Тагиле и ГГО
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