Аэромобильная группировка спасателей направлена в Верхнюю Салду

Сейчас в Верхней Салде введён режим ЧС. Затоплены 49 придомовых территорий, 54 дома и 30 садовых участков. В город отправили 45 специалистов на 9 единицах спетехники пожарно-спасательной части Екатеринбурга, а также спасатели регионального поискового отряда МЧС России в количестве 21 человека и 4 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Также пожарно-спасательные подразделения сейчас оказывают адресную помощь населению. Всего в устранении последствий паводка задействованы 273 человека и 73 единицы техники. Среди них от МЧС России 117 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в Верхней Салде произошло затопление из-за продолжительного ливня. Вода вышла из берегов водоёма, вследствие чего прорвало дамбу металлургического завода, а также затопило участки и жилые дома. Жителей эвакуируют. Губернатор области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль и направил в город двух министров региона.