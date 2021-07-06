Аэромобильная группировка спасателей направлена в Верхнюю Салду

Также пожарно-спасательные подразделения сейчас оказывают адресную помощь населению. Всего в устранении последствий паводка задействованы 273 человека и 73 единицы техники. Среди них от МЧС России 117 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших нет.