Более 100 жителей эвакуировано с подтотпленных территорий в Верхней Салде

Эвакуированные жители с подтопленных территорий от размещения во временном пункте пребывания отказались и разместились у родственников, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Организованы подворовые обходы домовладений, попавших в зону паводка. В Верхней Салде остаются подтопленными еще 54 дома, 103 придомовых территории и 30 садовых участков.
Также проводятся работы по укреплению дамбы Верхнесалдинского гидротехнического сооружения скальным грунтом.
Напомним, семьи, пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.