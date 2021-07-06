Более 100 жителей эвакуировано с подтотпленных территорий в Верхней Салде

108 человек, в том числе 16 детей, эвакуировали сотрудники МЧС России по Свердловской области в Верхней Салде.

Эвакуированные жители с подтопленных территорий от размещения во временном пункте пребывания отказались и разместились у родственников, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Организованы подворовые обходы домовладений, попавших в зону паводка. В Верхней Салде остаются подтопленными еще 54 дома, 103 придомовых территории и 30 садовых участков. Также проводятся работы по укреплению дамбы Верхнесалдинского гидротехнического сооружения скальным грунтом. Напомним, семьи, пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Пострадавшие от затопления домов уральские семьи получат по 10 тысяч рублей

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