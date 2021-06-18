Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму

Группа туристов из Свердловской области приехала в Севастополь, чтобы провести патриотическую экспедицию по местам боёв времён Великой Отечественной войны. Для отдыха и обогрева спасатели отвезли свердловчан в 4-ю пожарно-спасательную часть, а вскоре пострадавших перевезли в Балаклавскую администрацию для того, чтобы они отдохнули.