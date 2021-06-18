Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму

Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму
Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Севастопольские спасатели эвакуировали подростков, поставивших палаточный лагерь вблизи водохранилища кирпичного завода в Балаклаве. Из-за сильных дождей, которые идут в Крыму уже на протяжении нескольких дней, лагерь ребят пострадал.

На месте происшествия спасатели увидели 15 человек, 10 из которых оказались 14- и 15-летними подростками. Некоторые из них являются кадетами МЧС России. Все они нуждались в тепле и сушке вещей, сообщает главное управление МЧС по Севастополю.

Группа туристов из Свердловской области приехала в Севастополь, чтобы провести патриотическую экспедицию по местам боёв времён Великой Отечественной войны. Для отдыха и обогрева спасатели отвезли свердловчан в 4-ю пожарно-спасательную часть, а вскоре пострадавших перевезли в Балаклавскую администрацию для того, чтобы они отдохнули.

Напомним, с 17 июня в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительных ливней. Улицы Керчи и Ялты были затоплены, также ливень был в Севастополе и других крымских городах.

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