Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму

На месте происшествия спасатели увидели 15 человек, 10 из которых оказались 14- и 15-летними подростками. Некоторые из них являются кадетами МЧС России. Все они нуждались в тепле и сушке вещей, сообщает главное управление МЧС по Севастополю.
Группа туристов из Свердловской области приехала в Севастополь, чтобы провести патриотическую экспедицию по местам боёв времён Великой Отечественной войны. Для отдыха и обогрева спасатели отвезли свердловчан в 4-ю пожарно-спасательную часть, а вскоре пострадавших перевезли в Балаклавскую администрацию для того, чтобы они отдохнули.
Напомним, с 17 июня в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительных ливней. Улицы Керчи и Ялты были затоплены, также ливень был в Севастополе и других крымских городах.