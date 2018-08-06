Тагильчанин погиб в аварии с участием квадроцикла в Черноисточинске

Вечером, около 22 часов, столкнулись автомобиль Lexus и квадроцикл Yanaha Grizzly. На месте аварии работали две машины МЧС и шесть человек личного состава. Обстоятельства произошедшей аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

Он был хорошим человеком. Экономист и юрист. Два высших образования. В последнее время работал в строительной сфере. Добрейшей души человек. Жизнелюбивый, веселый, душа компании. Отзывчивый, надежный и заботливый друг. Любящий муж и отец. Страшная потеря для всех родных и близких. Ушел в 35 лет. Полный сил, энергии и планов на будущее...рассказала TagilCity.ru Ольга Уткина.