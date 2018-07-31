Младший лейтенант полиции погиб в аварии под Красноуфимском

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30 июля 2018 года под Красноуфимском произошло дорожно-транспортное происшествие.
Источник: E1.RU
Автомобиль марки Toyota Corolla врезался в ограждение, в результате чего швеллер прошел сквозь машину, водитель погиб.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что за рулем автомобиля находился младший лейтенант полиции 1992 года рождения. Молодой человек не учел скорость движения, в результате чего наехал на дорожное ограждение.
Мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.
Экспертиза показала, что алкоголь в крови погибшего не обнаружен.
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По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Выражаю искренние соболезнования родным трагически погибшего коллеги, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД.
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