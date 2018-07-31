Младший лейтенант полиции погиб в аварии под Красноуфимском

Автомобиль марки Toyota Corolla врезался в ограждение, в результате чего швеллер прошел сквозь машину, водитель погиб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что за рулем автомобиля находился младший лейтенант полиции 1992 года рождения. Молодой человек не учел скорость движения, в результате чего наехал на дорожное ограждение.

Мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Экспертиза показала, что алкоголь в крови погибшего не обнаружен.