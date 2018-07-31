Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Младший лейтенант полиции погиб в аварии под Красноуфимском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9fa66c130786c4e9290561f4a4ee6e8109901272 900

Младший лейтенант полиции погиб в аварии под Красноуфимском

Сегодня, 09:40Происшествия
Читайте
также
Город Невьянск отметил 317-летие: как это было
Как адаптировать ребенка к детскому саду?
Травмы на каникулах: что важно помнить во время летнего отдыха?