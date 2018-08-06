Водитель сбил двух девушек под Екатеринбургом и скрылся с места происшествия
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5 августа 2018 года поздно вечером в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом автомобиль марки Lada сбил двух девушек.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Пассажиры автомобиля возвращались после празднования дня рождения одного из них. Улица, на которой случилось происшествие, не была освещена.
Возраст одной из пострадавших – 17 лет, ее увезли в девятую детскую городскую больницу. Вторая девушка возрастом 18 лет имеет более серьезные травмы, ее доставили в 36-ю городскую больницу.
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У одного из тех парней день рождения. Они сегодня отмечали. Машина на месте происшествия. Врезалась в забор, а они убежали, рассказал друг пострадавших в социальной сети.
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