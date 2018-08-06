Водитель сбил двух девушек под Екатеринбургом и скрылся с места происшествия

Пассажиры автомобиля возвращались после празднования дня рождения одного из них. Улица, на которой случилось происшествие, не была освещена.

Возраст одной из пострадавших – 17 лет, ее увезли в девятую детскую городскую больницу. Вторая девушка возрастом 18 лет имеет более серьезные травмы, ее доставили в 36-ю городскую больницу.