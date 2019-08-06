Под Нижним Тагилом ВАЗ залетел под грузовик
Сегодня, 10:16ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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5 августа на 176-м км трассы Екатеринбург — Серов произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
31-летний водитель ВАЗа двигался со стороны Нижнего Тагила и попал на ремонтируемый участок дороги. Из-за большой скорости мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и оказался под МАЗом.
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Водитель грузового автомобиля рассказал, что ВАЗ ехал с большой скоростью, от чего машину стало крутить на дороге и вынесло на встречку.
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