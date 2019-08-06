В Верхнем Тагиле мужчина до смерти избил свою знакомую

4 августа в одной из квартир дома на улице Маяковского было обнаружено тело 36-летней женщины. Эксперты установили, что она умерла от нанесенных ей побоев.

По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 33-летнего неработающего местного жителя. Он не признал свою вину, однако доказательства доказали обратное. В частности, вину задержанного подтвердил очевидец произошедшего.