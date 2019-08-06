В Верхнем Тагиле мужчина до смерти избил свою знакомую
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Верхнего Тагила избил свою знакомую, от чего она скончалась, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
4 августа в одной из квартир дома на улице Маяковского было обнаружено тело 36-летней женщины. Эксперты установили, что она умерла от нанесенных ей побоев.
По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 33-летнего неработающего местного жителя. Он не признал свою вину, однако доказательства доказали обратное. В частности, вину задержанного подтвердил очевидец произошедшего.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» (ч. 4 ст. 111 УК РФ), наказание по которой подразумевает до 15 лет лишения свободы.
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