На въезде в Нижний Тагил был обнаружен труп мужчины

На въезде в Нижний Тагил был обнаружен труп мужчины

Сегодня, 14:11ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
6 сентября в Нижнем Тагиле в канаве был найден труп мужчины. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.

Жительница города рассказала, что на въезде в Нижний Тагил со стороны Черноисточинска увидела машину полиции и скорой помощи. По ее словам, на улице Горбуновская, 33 в канаве лежал человек без видимых признаков жизни.

На въезде в Нижний Тагил был обнаружен труп мужчины
Photo:TagilCity.ru

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» подтвердили информацию.

Сообщение о трупе поступило в дежурную часть от скорой. Видимых признаков травм или повреждений не обнаружено. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета, устанавливают личность и причины смерти, рассказали в МВД.

В мае в Нижнем Тагиле водной из квартир дома по улице Челюскинцев, 18 был найден труп мужчины. Смерть носила криминальный характер, по факту было возбуждено уголовное дело. В средине августа в литейном цехе «Уралвагонзавода» было обнаружено тело мужчины. Сначала его личность не удалось установить, однако позднее оказалось, что погибший — бывший сотрудник завода.

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