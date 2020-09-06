На въезде в Нижний Тагил был обнаружен труп мужчины

В мае в Нижнем Тагиле водной из квартир дома по улице Челюскинцев, 18 был найден труп мужчины. Смерть носила криминальный характер, по факту было возбуждено уголовное дело. В средине августа в литейном цехе «Уралвагонзавода» было обнаружено тело мужчины. Сначала его личность не удалось установить, однако позднее оказалось, что погибший — бывший сотрудник завода.