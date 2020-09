6 сентября в Нижнем Тагиле в канаве был найден труп мужчины. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.

Жительница города рассказала, что на въезде в Нижний Тагил со стороны Черноисточинска увидела машину полиции и скорой помощи. По ее словам, на улице Горбуновская, 33 в канаве лежал человек без видимых признаков жизни. На въезде в Нижний Тагил был обнаружен труп мужчины Photo: TagilCity.ru В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» подтвердили информацию. Сообщение о трупе поступило в дежурную часть от скорой. Видимых признаков травм или повреждений не обнаружено. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета, устанавливают личность и причины смерти, рассказали в МВД. В мае в Нижнем Тагиле водной из квартир дома по улице Челюскинцев, 18 был найден труп мужчины. Смерть носила криминальный характер, по факту было возбуждено уголовное дело. В средине августа в литейном цехе «Уралвагонзавода» было обнаружено тело мужчины. Сначала его личность не удалось установить, однако позднее оказалось, что погибший — бывший сотрудник завода.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter